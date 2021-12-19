JPMorgan оштрафували на 200 мільйонів доларів, бо співробітники використали особисті чати для бізнесу

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Регулюючі органи США оштрафували компанію JPMorgan Chase на 200 мільйонів доларів за те, що вона не відслідковувала службове листування на особистих мобільних телефонах та електронній пошті співробітників.

Про це повідомляє nytimes.

Як передає видання, співробітники відділу цінних паперів банку уникали нагляду, обговорюючи бізнес компанії на власних пристроях.

JPMS не зберіг дані про комунікації приблизно 100 людей та десятки тисяч повідомлень, що стосувалися, зокрема, питань інвестиційної стратегії, зустрічей із клієнтами, а також оцінки щоденних подій чи трендів.

"Збереження комунікацій є дуже важливим для програм контролю та правозастосування SEC, і коли компанії не виконують цю вимогу, як у випадку JPMorgan, вони прямо підривають нашу здатність захищати інвесторів та берегти цілісність ринків", - заявив директор із правозастосування SEC Гурбір Греваль.

JPMorgan визнав, що його поведінка порушує федеральні закони про цінні папери та торгівлю товарами, які спрямовані на захист інвесторів та підтримку справедливих ринків.

Банк також погодився найняти консультанта з питань дотримання нормативних вимог для огляду своєї політики та процедур збереження електронних повідомлень.