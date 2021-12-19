За тиждень паливо трохи подешевшало

Роздрібні мережі АЗС за тиждень (10-17 грудня) знизили ціни на бензини та дизельне паливо в межах 10-40 коп./л.

Про це передає enkorr із посиланням на Консалтингову групу "А-95".

Зокрема, на станціях WOG та ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 10 коп./л, до 30,78 грн/л, дизельне паливо – на 14 коп./л, до 30,13 грн/л.

У мережі AMIC ціни на бензини та ДП зменшилися на 17 коп./л: А-92 – до 30,03 грн/л, А-95 – до 30,61 грн/л та ДП – до 29,96 грн/л. Мережа Shell знизила вартість дизпалива на 14 коп./л, до 30,13 грн/л, А-95 – на 10 коп./л, до 30,78 грн/л.

Такі мережі як SOCAR, "Паралель", "Укргазвидобування", "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овіс" та Motto знизили ціну палива на 5-50 коп./л.