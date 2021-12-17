Apple вироблятиме власні чіпи

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Компанія Apple створює команду для виробництва чіпів бездротового зв'язку власними силами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зараз компанія користується чіпами Broadcom та Skyworks Solutions, але на тлі дефіциту мікросхем хоче зробити свою екосистему менш залежною від зовнішніх постачальників.

Компанія розпочала пошук кількох десятків фахівців для розробки чіпів в Ірвіні, неподалік заводу Broadcom. В Ірвіні розташовані також Skyworks та інші виробники чіпів бездротового зв'язку.

Видання зазначає, що Apple, і особливо її продукт iPhone, є ключовим джерелом виторгу виробників мікросхем. На початку 2020 року Apple і Broadcom досягли угоди про постачання чіпів на 15 млрд доларів, яка закінчується лише у 2023 році.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, на долю Apple припадає близько 20% продажів Broadcom. Виробник мікросхем Skyworks ще більше залежить від Apple, на частку якої припадає майже 60% виручки компанії.

Проте останніми роками Apple відмовляється від чіпів Intel для своїх комп'ютерів Mac, а також розробляє власні камери та технології відображення.

Після новини про наміри Apple створити власні бездротові чіпи акції Skyworks та Broadcom впали у ціні на 7% та 2% відповідно.