ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців

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Лідери країн Європейського союзу вирішили продовжити ще на 6 місяців чинні економічні санкції, запроваджені проти Росії у відповідь на агресію в Україні.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"На тлі обговорень про нові санкції проти Росії у разі повторного нападу на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити діючі економічні санкції проти Росії ще на пів року. Вони діють вже 8 років", - написав Джозвяк.

amid the talk of new sanctions against #Russia at #EUCO in case they attack #Ukraine again, the EU leaders agreed to roll over the current economic sanctions against #Russia for another six months. they have been in force for 8 years now. #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2021

Лідери Європейського союзу після саміту попередили, що подальша збройна агресія Росії щодо України буде мати масштабні наслідки, у тому числі скоординовані з іншими партнерами нові санкції.

Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.

Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод. З того час ЄС щопівроку продовжує дію економічних обмежень.

Тим часом Україна, а також Литва та Польща закликають міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії на тлі нарощування російських військ довкола українських кордонів.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".