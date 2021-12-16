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Локдауну не буде, але з масками будемо жити ще довго – Шмигаль

Четвер, 16 грудня 2021, 20:28

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що впроваджувати суворий карантин уряд не планує, але носіння масок буде обов’язковим ще довго.

Джерело: інформагенція "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Локдаун не будуть запроваджувати через те, що в Україні зберігають високий показник вакцинації проти коронавірусу. Наразі темпи щеплення становлять близько одного мільйона громадян щотижня.

Пряма мова Шмигаля: "Це (високий показник вакцинації громадян – ред.) є ключовим показником, який дозволяє запевнити бізнес, що локдауну не буде"

Деталі: Проте прем’єр додав, що деякі обмеження триватимуть ще досить довго. Зокрема, обов’язкове носіння масок в громадських місцях, адже, за його словами, вакцинація не захищає на 100% від інфікування, а запобігає смерті та важкому перебігу захворювання.

Шмигаль нагадав, що в Україні вакцинували вже понад 40% дорослого населення.

Передісторія:

Українська правда

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