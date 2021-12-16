Греція вимагатиме ПЛР-тест для в’їзду від всіх туристів

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Уряд Греції ухвалив, що всі мандрівники повинні мати негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус для в’їзду до країни з 19 грудня.

Джерело: Bloomberg з посиланням на рішення міністерства охорони здоров’я Греції

Деталі: Нова вимога стосується як повністю вакцинованих іноземців, так і тих, хто не має щеплення проти коронавірусу. Обмеженню підлягають також і туристи з країн-членів Європейського Союзу.

Без тесту можуть в’їхати лише ті мандрівники, які здійснюють транзит і перебували в іншій країні перед в’їздом до Греції менше, ніж 48 годин.

Уряд Греції ухвалив таке рішення через ризики поширення нового штаму вірусу "Омікрон".

Згідно з даними Університету Джона Гопкінса, за останні 28 діб у Греції виявили понад 165 тисяч випадків зараження.

Що було раніше: 3 18 листопада в Греції запровадили нові обмеження для невакцинованих: їм заборонено відвідувати не лише ресторани та кав’ярні, а й музеї, кінотеатри та інші громадські місця.