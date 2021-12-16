Енергоефективність має стати національною ідеєю - Домбровський

Global 100% RE Ukraine

14 грудня відбулась експертна дискусія "Енергоефективність як національна ідея.

Дискусійна платформа практиків", організована "зеленою" платформою Global 100% RE Ukraine, Українською асоціацією енергосервісних контрактів, Українською асоціацією бізнесу і торгівлі, Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, агроіндустріальним холдингом МХП, на базі та за підтримки Бізнес-школи МІМ.

Модерував дискусію Олексій Корчміт - голова Асоціації енергосервісних компаній, член правління Global 100% RE Ukraine та один з розробників українського законодавства з енергоефективності.

Спікерами були представниками центральної влади, місцевого самоврядування, профільних асоціацій, міжнародних проектів та корпорацій, та будівельного бізнесу.

Global 100% RE Ukraine

У режимі справжнього марафону обмінювались думками та ідеями щодо того, як енергоефективності стати національною ідеєю та які інструменти задля цього потрібні.

Щодо міжнародних проектів: це GIZ, USAID, UNDP та інші, що наголошують на важливість питання енергоефективності й на глобальному рівні.

У своєму виступі Голова правління зеленої платформи Global 100 RE UA та заступник Голови правління МХП Олександр Домбровський наголосив про наступне:

"Є два пріоритетні інструменти декарбонізації та "озеленення" економіки України: енергоефективність та ВДЕ. І важливість такого інструменту, як енергоефективність, можна проілюструвати за рахунок такого факту: якби економіка України була такою самою енергоефективною, як економіка Польщі, то наших енергоресурсів повністю б вистачило для внутрішнього споживання. Це, забезпечило б, в свою чергу, енергетичну незалежність, а отже і національну безпеку України. Існує дуже багато викликів, таких як недостатня кількість інвестицій на енергоефективність та модернізація, застарілий сектор комунального господарства. Але з іншого боку, є й дуже багато позитивних зрушень: прийнятий закон "Про енергоефективність", що надає значні перспективи для розвитку напрямку. Про енергоефективність зараз активно говорять на найвищих рівнях державної влади, що наразі є дуже важливо. В корпоративному секторі вже є гарні приклади. Зокрема, агроіндустріальний холдинг МХП поставив за мету досягнення вуглецевої нейтральності до 2030 року, й в цьому процесі використання широкого спектру інструментів енергоефективності є одними з ключових. Це також є необхідним для підтримання конкурентоспроможності продукції холдингу на міжнародних ринках. І можу із впевненістю сказати, що за рівнем енергоефективності виробництва нашої продукції, МХП знаходиться на одному рівні із провідними глобальними конкурентами."

Дискусійна платформа, організована Global 100% RE Ukraine в МІМ – це заходи, на яких обговорення та дискусії спікерів мають стати початком постійного руху задля спільної розробки інструментів та пошуку шляхів вирішення існуючих викликів.