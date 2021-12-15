Інфляція не досягне цілі НБУ у 2022 році – прогноз ICU

Інфляція на кінець 2021 року становитиме в Україні 10,3%, а на кінець 2022 року знизиться до 7,2%.

Про це повідомив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Інфляція на кінець 2022 року становитиме 7,2%, тобто вона не повернеться до цільового діапазону Нацбанку (5% – ред). Наші очікування, що це відбудеться лише у першому кварталі 2023 року", – сказав він.

"Це той випадок, коли збігся десяток несприятливих факторів. Унікальна, не дуже приємна комбінація для України і не лише", – додав Ваврищук.

Він пояснив, що серед таких факторів зростання світових цін, проблеми ланцюжка постачання, що стосується електроніки, побутової техніки та меблів.

Нагадуємо:

За даними Держстату, за 11 місяців цього року інфляція в Україні становила 9,4%, базова – 7,4%.

Національний банк прогнозує інфляцію за підсумками 2021 року на рівні близько 10% і очікує на її повернення до 5% під кінець 2022 року.