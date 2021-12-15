Засновники інвестиційного додатка "Multi Invest" придбали компанію "Wotan"

WOTAN "MULTI INVEST"

Засновники інвестиційного додатка Multi Invest завершили угоду з придбання компанії Wotan, яка надає клієнтам послуги з управління інвестиціями у фондовий ринок за допомогою штучного інтелекту, навчання інвестуванню, а також wealth management (управління активами преміум-сегменту клієнтів).

"Інвестування за допомогою AІ, навчальні курси від професійних інвесторів, глибока аналітика фондового ринку — це лише частина функцій, якими ми зможемо доповнити додаток Multi Invest завдяки угоді. Інтеграція продуктів Wotan займе деякий час, але ми впевнені, що разом зробимо Multi Invest найкращим рішенням для інвестицій в Україні", — зазначає Сергій Віндерських, Head of Fintech Product компанії Treeum, продакт Multi Invest.

"Надалі ми також плануємо розвивати сервіс wealth management та масштабувати досвід, який зараз отримує преміум-сегмент клієнтів Wotan, — стверджує Костянтин Вайсман, Head of Fintech компанії Treeum. — Результати, які показує команда з управління активами, є одними з найкращих на ринку. Багато в чому це заслуга не лише штучного інтелекту, а й аналітичної команди Wotan, у якій працюють професійні фінансові аналітики та трейдери — вихідці з НБУ, Deloitte, Cascad Investment Fund та JPMorgan".

Додаток Multi Invest готують до запуску у першому кварталі 2022 року.

З його допомогою українці зможуть інвестувати в акції міжнародних компаній, фонди, криптовалюту та українські держоблігації.

Проєкт належить засновникам сайту minfin.com.ua — компанії Treeum, мажоритарним акціонером якої є інвестиційна компанія Dragon Capital.

Засновники Wotan, Сергій Кравецький, Михайло Пацан та Андрій Варнава продовжать працювати над інвестиційними продуктами в компанії.

"Інтеграція Wotan у структуру однієї з найбільших українських фінтех-компаній дозволить нам спільно реалізувати плани щодо надання інвестиційних можливостей кожному жителю України, — коментує Сергій Кравецький, CEO Wotan. Найближчим часом ми надамо нашим клієнтам ще більше можливостей на шляху до фінансової стабільності та безпеки".

Про Multi Invest та Treeum

Multi Invest — інвестиційний додаток, який дозволить українцям інвестувати в акції міжнародних компаній, фонди, криптовалюту та українські держоблігації.

На сайті multi.ua можна детальніше ознайомитись із продуктом та отримати спеціальні умови для перших користувачів.

Реліз Multi Invest заплановано на перший квартал 2022 року.

Treeum — українська продуктова fintech-компанія, якій належать сайти minfin.com.ua та finance.ua, CPA-мережа SalesDoubler та низка інших проєктів.

Про Wotan

Wotan — українська компанія, заснована у 2016 році, яка фокусується на ринку інвестування.

У 2020 році запустила Wotan App - перший в Україні додаток для інвестування та управління портфелем цінних паперів на основі штучного інтелекту (App Store, GooglePlay).

Через додаток здійснюють угоди з облігаціями внутрішньої державної позики та іншими цінними паперами 12 тисяч користувачів.

Академія "Wotan" — освітній проєкт у сфері фінансової грамотності та інвестування (раніше — "Академія Рітчера").

За 5 років навчання в Академії пройшли 50 тисяч студентів із 27 країн.

Консалтинговий бізнес Wotan Management надає комплекс консультаційних послуг, що охоплюють всі аспекти фінансового життя клієнта з великим статком: складання фінансового та інвестиційного плану, аудит та структурування активів, оптимізацію оподаткування, відкриття рахунків в іноземних банках, розробку інвестиційної стратегії та управління активами.