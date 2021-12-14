Фонд Норвегії забирає гроші з компаній, що несуть ризики для екології

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За останні десять років суверенний фонд Норвегії розміром 1,4 трильйона доларів забрав інвестиції із сотень компаній, щоб уникнути екологічного, соціального та управлінського ризиків.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними, опублікованими фондом, з 2012 року Norges Bank Investment Management продав майже 370 пакетів акцій компаній після перевірок. Кінцева мета фонду полягає в тому, щоб захиститися від ризиків, які призведуть до фінансових втрат, сказала директор з корпоративного управління Карін Сміт Іеначо.

Маючи у портфелі акції 9 тисяч компаній, норвезький фонд має намір засновувати майбутні інвестиційні рішення на результатах нового процесу попереднього відбору відповідно до екологічного, соціального та корпоративного управління.

Грунтуючись на цій моделі, фонд заявив, що вже заніс 9 компаній до чорного списку. Ще 65 компаній були визначені як такі, що представляють аналогічні ризики стійкості.

Фонд перевіряє низку ризиків ESG, включаючи зміну клімату, права дітей, права людини, податки та прозорість, боротьбу з корупцією, управління водними ресурсами, а останнім часом і біорізноманіття.