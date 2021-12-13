Надходження до держбюджету від азартних ігор виявилися на 80% меншими запланованих

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Станом на листопад 2021 року до державного бюджету надійшло 1,34 мільярда гривень доходів від продажу ліцензій на гральний бізнес, що становить лише 18% передбаченої у законі про держбюджет суми надходжень (7,4 мільярда гривень).

Про це повідомляє сервіс моніторингу відкритих даних "Опендатабот".

Зокрема, станом на листопад цього року найбільше доходів було отримано від продажу ліцензій на організацію азартних ігор у гральних залах казино (360 млн грн) та у мережі інтернет (304 млн грн), а також від встановлення гральних автоматів – 309 млн грн.

Попри суттєве недоотримання доходів за ліцензії у цьому році, на розгляді парламенту знаходиться оновлений законопроект, спрямований на зниження податкового навантаження на гральний бізнес.

Загалом наразі в Україні зареєстровано 28 брендів-організаторів азартних ігор. Найбільшу площу залів гральних автоматів та казино займають компанії брендів First, Win та FAVBET.

Серед міст України лідером за кількістю закладів азартних ігор є Київ – у столиці розташовано 10 залів гральних автоматів та 4 казино. За ним йдуть Львів, Харків та Одеса.

Економічна правда