"Суперхіт 10%": впродовж зимових свят отримуй 10% бонусу на поповнення балансу Viber out на leogaming.net

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До новорічних свят на сайті міжнародної платіжної системи LEO стартувала акція "Суперхіт 10%".

З 01.12.21 до 01.02.22 на всі поповнення балансу Viber Out на сайті leogaming.net отримуйте на 10% більше коштів на свій мобільний рахунок.

Viber Out – це спеціальний платний режим, що дозволяє здійснювати VoIP-дзвінки без інтернет-підключення.

Бонус діє на всі поповнення на сайті МПС LEO, а кількість поповнень не обмежена. Комісії за платіж відсутні.

Viber Out працює як сервіс інтернет-дзвінків.

Спеціальний режим, доступний усім користувачам у програмі, дозволяє дзвонити на міські та мобільні номери по всьому світу.

При цьому завдяки високій якості зв'язку голос звучить однаково добре у будь-якій точці світу.

МПС LEO – міжнародна платіжна система, що працює на ринку з 2010 року та входить до топ-4 гравців українського ринку фінансових послуг.

Здійснює процесинг платежів, ігрових сервісів та інших послуг, розробляє комплексні платіжні рішення для бізнесу.

Компанія запустила поповнення балансу Viber Out в українських терміналах та банківською карткою у 2018 році.

З 2018 року компанії активно співпрацюють із створення нових платіжних рішень в Україні.

Поповнення балансу сервісу Viber Out в Україні можна зробити через ФК LEO.

Також у 2019 році було запущено можливість оплати стікерпаків усередині програми Viber через "Смарт-Гроші" від Київстару.