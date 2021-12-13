Кіберполіція виявила бази даних 300 мільйонів громадян України, Європи та США

кіберполіція

Співробітники департаменту Кіберполіції вилучили з незаконного обігу бази персональних даних понад 300 мільйонів громадян України, Європи та США.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

За результатами проведеної операції вилучено близько 100 баз персональних даних, актуальних станом на 2020-2021 роки.

У рамках розслідування цієї справи у листопаді провели 117 обшуків на території України та викрили 51 особу, причетну до несанкціонованих дій з інформацією.

"Дії фігурантів були спрямовані на незаконне заволодіння персональними даними громадян, закритими відомостями щодо ведення фінансово-господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, інформацією про клієнтів банківських та комерційних установ, даними для авторизації на електронних поштових скриньках, соцмережах, інтернет-магазинах тощо", – йдеться у повідомленні.

Вартість баз коливалася від 500 гривень до 50 тисяч гривень – залежно від її вмісту та комерційної цінності. Зловмисники збували інформацію на закритих хакерських форумах, а також у соцмережах та месенджерах.

За даними Кіберполіції, дев’ятнадцятьом фігурантам вже оголошено підозру. Слідчі дії тривають.

Економічна правда