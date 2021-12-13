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ЄС запустив проєкт на 35 млн євро для підтримки вакцинації в країнах Східного партнерства

Понеділок, 13 грудня 2021, 14:19
 
getty images

Європейський Союз запустив інноваційний механізм обміну вакцинами проти коронавірусу з країнами-учасницями Східного партнерства на суму 35 мільйонів євро.

Про це повідомив комісар з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівер Варгеї, пише "Європейська правда".

"Радий, що сьогодні запустили зі Збігнеєвом Рау та польським Банком національного розвитку і Беатою Дашинською-Музичкою інноваційну угоду на суму 35 мільйонів євро для підтримки країн-членів ЄС у доставці вакцин проти COVID-19 держава Східного партнерства. Це солідарність ЄС у дії, яка допомагає рятувати життя та прискорювати одужання", - написав Варгеї у Twitter.

Pleased to have launched today with @RauZbigniew & @BGK_pl@BDaszynska an innovative arrangement worth €35 million to support EU Member States in delivery of COVID-19 vaccines to #EasternPartnership. This is EU solidarity in action helping to save lives & accelerate recovery. pic.twitter.com/fWORjeiLB4

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) December 13, 2021

Відповідно до механізму, ЄС сплачуватиме за доставку вакцин для країн Східного партнерства, щоб препарати стали доступнішими. 

Над цією ініціативою Єврокомісія працювала разом із польським урядом та банком.

Середній показник вакцинації у країнах Східного партнерства становить 28%, сказав Варгеї.

До країн Східного партнерства належать Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

Європейська правда

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