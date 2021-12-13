Інвестиційний банкінг ТАСКОМБАНКУ – нові інструменти для інвесторів та бізнесу

ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК уже понад 13 років активно працює на ринку цінних паперів і є лідером з випуску корпоративних паперів на національному ринку.

Проте банк пішов далі та запропонував те, чого ще не пропонували українські банки – ТАСКОМБАНК стає майданчиком, який поєднує потреби бізнесу і вкладників, надаючи послуги інвестиційного банкінгу.

На платформі інвестиційного банкінгу представлено низку інструментів, що сприяють примноженню приватного капіталу клієнтів, залученню корпоративних коштів і зберіганню цінних паперів.

На сьогодні банк успішно реалізує випуски цінних паперів українських емітентів і залучення корпоративного боргу, та виводить нову послугу з управління цінними паперами і грошовими коштами.

Фактично ТАСКОМБАНК відкриває для своїх клієнтів новий цивілізований, регламентований зрозумілими правилами, інструмент залучення інвестицій.

Банк напряму виводить інвестора на цікаві інвестиційні проєкти реального сектору економіки.

При цьому клієнтам-вкладникам пропонують вищу ставку, ніж за депозитами, а компанії-клієнтів, які потребують доступного фінансування, залучають додатковий інвестиційний ресурс.

ТАСКОМБАНК пропонує свою потужну експертизу в частині аналізу проєктів позичальника та прогнозів їхнього стану в майбутньому, навички й досвід реалізованих інвестиційних проєктів.

"Наразі ситуація склалась така, що ставки за депозитами для юридичних та фізичних осіб значно нижчі за ставки ОВДП, що ставить під питання формування збалансованого, працездатного портфеля банківського сектора країни. Тобто банки мають обирати — кредитувати бізнес за ставками, наближеними до ОВДП, або знизивши ризики, вкласти ресурс у самі ОВДП, – пояснює Артем Карелін, очільник напрямку інвестиціного банкінгу ТАСКОМБАНКУ. – Послуга з управління цінними паперами дає можливість поєднати запити кількох категорій клієнтів: розширити коло інвесторів, знизити вартість кредитного ресурсу для позичальників і надати нові інструменти вкладникам для диверсифікації інвестицій та збільшення їхньої дохідності".

ТАСКОМБАНК пропонує кілька стратегій інвестування: Рантьє (портфель з корпоративних облігацій наших клієнтів і ОВДП), Партнер (широкий сегмент проєктів партнерів банку) і Мікс (якщо клієнт хоче диверсифікувати інвестиції, "розклавши яйця в різні кошики").

Прибутковість інвестицій залежить від обраної стратегії та її рівня ризику.

ТАСКОМБАНК отримав необхідну ліцензію й вже має партнерський фонд, завдяки якому реалізує стратегії інвестування, що задовольняють потреби консервативних, а незабаром і більш сміливих та охочих до великих прибутків інвесторів.

Для потенційних інвесторів і позичальників на сайті ТАСКОМБАНКУ створено платформу, де кожен зареєстрований користувач зможе ознайомитись з портфоліо доступних проєктів та фінансовою звітністю емітентів.

Банкіри працюють над розширенням функціоналу кабінету користувача, через який клієнти зможуть переглянути поточні котирування, ознайомитися з аналітикою, дистанційно купити/продати цінні папери, відправити запит щодо обраної інвестиційної стратегії, отримати звіти щодо поточного стану рахунку тощо.

Окрім андеррайтингу та управління цінних паперів, на платформі банк пропонує інші класичні послуги інвестиційного банкінгу: послуги депозитарної установи, послуги брокера, послуги з рефінансування вкладень у ліквідні цінні папери через операції РЕПО тощо.

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