В Україні об’єдналися десять асоціацій виноробів

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Десять українських асоціацій виноробів об’єднують зусилля заради бренду "Вино України" та створення в Мінагрополітики окремого Офісу з питань вина.

Про це йдеться у Меморандумі асоціацій від 10 грудня, який є у розпорядженні редакції.

Сторони домовилися працювати разом для "консолідації зусиль виноробів та виноградарів України, підтримки подальших законодавчих змін в частині лібералізації регулювання виноградно-виноробної галузі України та створення конкурентних умов розвитку ринку виноробної продукції в Україні".

Так, одна з висунутих у меморандумі пропозицій стосується створення та просування національного бренду "Вино України". Асоціації вважають це прерогативою держави, що має регламентуватися відповідним порядком.

Також асоціації працюватимуть над тим, аби у структурі Міністерства агрополітики "Національного офісу винограду та вина" з відповідною громадською наглядовою радою.

Крім того, винороби проситимуть створити цільовий фонд у складі спеціального фонду державного бюджету, який акумулюватиме акцизний податок з роздрібної торгівлі виноробною продукцією. Його пропонують витрачати, зокрема, на просування бренду "Вино України" за кордоном та підтримку галузі в Україні.

Ще два напрямки співпраці стосуються міжнародного партнерства. Так, асоціації планують працювати задля представництва України у Міжнародній організації винограду та вина та наближення вітчизняного податкового законодавства до законодавства ЄС щодо виноробної продукції.

Зокрема, щодо звільнення від акцизного податку вина, інших негазованих та ігристих зброджених напоїв згідно Директиви 92/83/ЄС.

Крім того, сторони виступають за підтримку добросовісної конкуренції та протидію реалізації фальсифікованої виноробної продукції. А для просування "Вина України" винороби пропонують виділити українській продукції не менше за 30% торговельних площ від загального обсягу представленої виноробної продукції.

Економічна правда