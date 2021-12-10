МПС LEO та IBOX BANK виступили партнерами конференції UAFIN.TECH 2021

UAFIN.TECH

8 грудня у КВЦ "Парковий" пройшла четверта щорічна конференція UAFIN.TECH: Challenge the future.

Партнерами наймасштабнішої фінтех-події України виступили міжнародна платіжна система LEO та транзакційний банк IBOX BANK.

Конференція була присвячена цифровим технологіям та інноваційним фінансам. Програма івенту складалася з панельних дискусій, форматів speetch та public talk від найуспішніших гравців фінтех ринку.

UAFIN.TECH

"Щорічно UAFIN.TECH збирає лідерів фінтех-ринку з усього світу. Цього разу своїм досвідом ділилися керівники різних напрямків банківського та фінансового сектору з Данії, Америки, Грузії, Китаю та інших країн. Такі заходи — це концентрат знань та досвіду, розвинених в абсолютно різних системах. МПС LEO та IBOX BANK на UAFIN.TECH 2021 поділилися своїми першими кроками у проектах кіберспорту та розумінні метавсесвіту. Ми впевнені, ця тема ще не раз стане приводом для дискусії на міжнародному рівні", — прокоментувала CEO міжнародної платіжної системи LEO та акціонер IBOX BANK Альона Шевцова.

UAFIN.TECH

Альона Шевцова взяла участь у панельній дискусії "Діджиталізація креативної економіки" разом з представниками компаній Matercard, Blockchain Art, CCLOAN та Mozgi Entertainment. У процесі розмови обговорили майбутнє NFT та блокчейну, фешн- колаборації бізнесу та дизайнерів, перші кроки кіберспортивної команди LeoGaming та можливості у метавсесвіті.

Нагадаємо, міжнародна платіжна система LEO створила власну кіберспортивну команду LeoGaming з дисципліни CS:GO. Цього грудня разом з Mastercard та дизайнеркою Катериною Квіт МПС LEO розробила капсульну колекцію для геймерів.