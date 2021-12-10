Коломойський облаштував в Україні криптоферму і отримує дешеву електроенергію – "Схеми"

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Запорізький завод феросплавів, який зараховують до сфери впливу олігарха Ігоря Коломойського, в цьому році завіз із Грузії та Китаю обладнання для майнінгу криптовалюти. У цей же період, відповідно до інформації "Схем", завод отримував дешеву електроенергію від фірми "Юнайтед Енерджі".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Цей трейдер з орбіти бізнес-імперії олігарха купив її у державної компанії "Енергоатом" зі знижкою. Законність цієї закупівлі є предметом офіційного розслідування правоохоронців.

Видобуток криптовалюти передбачає споживання електроенергії у великих обсягах. Коломойський говорити із журналістами на цю тему відмовився.

За даними джерел "Схем" на митниці, з лютого цього року на Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) почали прибувати великі партії обладнання для майнінгу криптовалют.

Грузинська компанія Georgian Manganese, яка входить до орбіти олігарха Коломойського, відвантажила понад 1 200 блоків фірми Bitfury – на суму майже три мільйони доларів (на той час це – 75 мільйонів гривень). У березні – ще близько 1 400 блоків.

У цей же період майже 12,5 тисяч блоків обробки інформації та стільки ж блоків живлення фірми Bitmain за понад 6 мільйонів доларів Запорізький завод придбав у двох гонконзьких фірм (на той час це понад 170 мільйонів гривень).

Такі, пристрої, зокрема, використовують для виробництва найпопулярнішої криптовалюти – біткоїнів. Загалом в 2021 році ЗЗФ імпортував з Грузії та Китаю обладнання для майнінгу та допоміжні конструкції на суму майже 750 мільйонів гривень.

Частину пристроїв імпортували в Україну через Чорноморський рибний порт, який також контролює так звана група "Приват", лідером якої вважається Коломойський.

Перед тим, як на завод почали завозити обладнання, у грудні 2020-го відбувся аукціон, на який відокремлений підрозділ НАЕК "Енергоатом" - "Енергоатом-трейдинг" – виставив великий обсяг електроенергії. Більшу його частину зі знижкою придбав трейдер з орбіти олігарха – "Юнайтед Енерджі". Замість початкової вартості у 1,4 гривні, одна кВт-година обійшлася приватній компанії у 1,15 гривні.

Таким чином державний "Енергоатом" міг недоотримати майже 3 мільярди гривень із запланованих, ідеться у розслідуванні.

За даними аналітиків енергоринку, які стежать за подібними аукціонами, правила аукціону були прописані таким чином, що унеможливлювали конкуренцію.

Відповідно до інформації, яку надали "Схемам" учасники енергоринку, придбану на грудневому аукціоні електроенергію компанія "Юнайтед Енерджі" протягом пів року (з січня по червень 2021) постачала на низку підприємств з орбіти Коломойського. Серед них – згаданий Запорізький завод феросплавів.

Цей аукціон та ті, що були раніше, наразі вивчають детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Загалом, за версією слідства, під час продажу електроенергії державний "Енергоатом" міг недоотримати доходів на загальну суму понад 4,35 мільярда гривень – через поступки в ціні фірмі-трейдеру Коломойського.

Те, що "Юнайтед-Енерджі" купувала електроенергію задешево, через що "Енергоатом" міг недоотримати прибуток – підтверджує також проміжний акт ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства, який провела Державна аудиторська служба в цьому році і який опинився у розпорядженні журналістів.

У коментарі "Схемам" т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив: "Там нічого такого, про що ви зараз натякаєте, не було. Там все було зроблено так, як потрібно було зробити. Ми – найбільший постачальник в Україні. Звичайно, ми продаємо великими лотами. Там дуже багато факторів, насправді, було. Я не хочу ні захищати, ні… Будуть висновки відповідних органів".

За даними співрозмовників "Схем", представників неформальної бізнес-групи "Приват" також неодноразово бачили в "Енергоатомі" напередодні аукціонів з продажу електроенергії структурам з орбіти Коломойського.

Журналісти підрахували: якщо взяти все завезене з Грузії та Китаю обладнання, ввімкнути його цілодобово на всю потужність, то це може принести запорізькому заводу близько 80 біткоїнів на місяць. Зараз це (станом на 8 грудня 2021 року) – понад 4 мільйони доларів.

На запитання "Схем", чому на заводі вирішили облаштувати криптоферму, керівник ЗЗФ Павло Кравченко пояснив: "Щоб мати можливість заробляти гроші. Мати прибуток тоді, коли в мене немає реалізації основної нашої продукції (Цей завод – один із найбільших у Європі виробників феросплавів (сплавів заліза з різними хімічними елементами), які використовуються в різних сферах металургії – ред.). Це як запасний варіант, тому що той період, що ми пережили, коли то один цех не працює, то інший, то ми можемо продати, то ми не можемо продати..."

І додав: "Ми якось її (криптоферму – ред.) встановили, але ми ще не маємо можливості її запустити, тому що обладнання треба підготувати, щоб воно працювало".

На уточнення щодо дешевої електроенергії, Кравченко відповів: "У нас її немає".

Водночас журналісти наводять дані від джерел у податковій службі – за якою ціною завод купував електроенергію цьогоріч через трейдера з орбіти Коломойського.

Наприклад, з січня по червень – трохи більше ніж за 1 гривню за одну кВт-годину. У жовтні – близько 2 гривень за 1 кВт-годину.

З проханням про коментар журналісти звернулися до Коломойського. Говорити з на цю тему він відмовився.

"Тобто державна компанія продає дешеву електроенергію приватному трейдеру з орбіти олігарха.

Трейдер постачає цю енергію на завод олігарха. І завод, виходить, за рахунок майнінгу криптовалюти має можливість отримати прибуток.

Але завод, який належить до сфери впливу Коломойського, не платитиме з цього податків у казну – через неврегульовані законодавчі правила. Принаймні, поки що" – йдеться у розслідуванні.

Українська правда