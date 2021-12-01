В обленерго хочуть встановлювати тимчасові адміністрації у разі порушень
Міністерство енергетики ініціюватиме закон щодо введення тимчасової адміністрації в обленерго за умови порушень.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Наразі міністерство виносить проєкт закону на обговорення. Метою документу є визначення механізму можливості введення тимчасової адміністрації до обленерго.
Підставами можуть бути загроза порушення безпеки постачання електричної енергії та/або порушення ліцензійних вимог.
Зазначається, що проєкт закону розроблений на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про заходи з нейтралізації загрози в енергетичній сфері".
Передбачається, що тимчасову адміністрацію призначатимуть за подання Міненерго до уряду на термін до 6 місяців з можливістю продовження. У разі введення ТА, управління активами підприємства передають державним компаніям, які здійснюють аналогічну господарську діяльність
Економічна правда
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