Бізнес очікує збільшення цін на свою продукцію  – НБУ

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Представники бізнесу всіх секторів економіки прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію через подорожчання сировини.

Про це відомо з даних опитування Національним банком підприємств у листопаді.

Так, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді 2021 року становив 49.8 пункта проти з 51.4 у жовтні.

Вперше за 7 місяців (із травня 2021 року) індекс незначно знизився нижче нейтрального рівня. Цьому сприяло стрімке подорожчання енергоносіїв, дефіцит сировинних товарів, збільшення виробничих витрат та зростання захворюваності в Україні й у світі.

У сфері послуг найсуттєвіше відреагували на посилення карантинних обмежень: секторальний індекс у листопаді знизився нижче рівноважного рівня до 48.8 (у жовтні – 51.3). Респонденти не очікували змін обсягів наданих послуг та нових замовлень.

Підприємства торгівлі не очікували змін у результатах діяльності. Індекс у листопаді становив 50.0 порівняно з 52.2 у жовтні. У сфері зберегли позитивні очікування щодо обсягу товарообороту. Попри високі оцінки закупівельних цін, майже третина опитаних налаштована на зниження торговельної маржі.

Очікування підприємств будівництва другий місяць поспіль перебувають на нейтральному рівні: індекс становив 50.4 (у жовтні – 50.2). Респонденти поліпшили оцінки обсягів виконаних будівельних робіт та нових замовлень, а також закупівлі послуг підрядників. Очікування зростання цін на продукцію залишаються дуже високими.

Підприємства промисловості дещо послабили оптимістичні оцінки з індексом у 50.7 проти 51.1 у жовтні. Респонденти дещо поліпшили очікування щодо обсягу виготовленої продукції, очікування щодо нових замовлень, зокрема експортних, були стримані.

Підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини, матеріалів і товарів постачальників.

Також погіршилися оцінки щодо зайнятості: підприємства не очікують збільшення чисельності працівників. У будівництві мають найгірші очікування щодо найму, підприємства послуг зберігають нейтральні оцінки.

Економічна правда