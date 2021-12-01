Всі розділи
Укр / Рус

УЗ тимчасово обмежила транзитні перевезення територією України: у чому причина

Середа, 1 грудня 2021, 14:15
 
фото: уз

"Укрзалізниця" у зв'язку із проведенням робіт із модернізації інфраструктури вводить тимчасові обмеження на перевезення транзитних вантажів через територію України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зокрема, зараз тривають роботи з електрифікації дільниці Ковель - Ізов - Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації дільниці Знам’янка - Здолбунів.

У зв’язку із цим пропускна спроможність у напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу. Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України", - пояснили в УЗ.

Після завершення інфраструктурних робіт перевезення буде поновлено - про це обіцяють проінформувати.

Пасажирські залізничні перевезення між країнами здійснюватимуться без змін, запевнили в компанї.

В УЗ нагадали, що виконують роботи з електрифікації дільниці Ковель - Ізов - Держкордон.

"Завдяки реалізації цього проєкту компанія зможе збільшити вагу вантажних поїздів, підвищити пропускну спроможність та скоротити терміни доставки вантажів до країн ЄС", - додали у прес-службі.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця транзит залізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЗ попереджає про затримку низки поїздів через обрив мережі 23 листопада 2021, 10:55
УЗ відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіка 22 листопада 2021, 14:20
"Велике руйнівництво" вагонів 19 листопада 2021, 17:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!