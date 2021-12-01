УЗ тимчасово обмежила транзитні перевезення територією України: у чому причина
"Укрзалізниця" у зв'язку із проведенням робіт із модернізації інфраструктури вводить тимчасові обмеження на перевезення транзитних вантажів через територію України.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Зокрема, зараз тривають роботи з електрифікації дільниці Ковель - Ізов - Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації дільниці Знам’янка - Здолбунів.
У зв’язку із цим пропускна спроможність у напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу. Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України", - пояснили в УЗ.
Після завершення інфраструктурних робіт перевезення буде поновлено - про це обіцяють проінформувати.
Пасажирські залізничні перевезення між країнами здійснюватимуться без змін, запевнили в компанї.
В УЗ нагадали, що виконують роботи з електрифікації дільниці Ковель - Ізов - Держкордон.
"Завдяки реалізації цього проєкту компанія зможе збільшити вагу вантажних поїздів, підвищити пропускну спроможність та скоротити терміни доставки вантажів до країн ЄС", - додали у прес-службі.
Економічна правда
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