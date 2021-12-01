Зеленський: Вперше розпочинаємо будівництво заводу сучасних дронів

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Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році фінансування сектору оборони і безпеки перевищить 320 мільярдів гривень, за його словами, "вперше" розпочинають будівництво заводу сучасних дронів.

Про це він заявив під час послання Верховній Раді.

"Я пишаюсь тим, що вперше за 30 років у 2022 році фінансування сектору оборони і безпеки перевищить 320 мільярдів гривень. При тому, що у 2018 році ця сума була лише 192 мільярди гривень.

У межах цих коштів ми вперше запускаємо комплексну ракетну програму, програму відновлення українського флоту, створення кібервійськ в Україні. Вперше за період незалежності ми будуємо літаки Антонов Ан-178. Вперше розпочинаємо в Україні будівництво заводу сучасних дронів", - заявив президент.

"Вперше за довгі роки Рада національної безпеки і оборони стала по-справжньому займатись безпекою й обороною держави. Держави, яка незалежна від злодіїв у законі, контрабандистів, кримінальних авторитетів, агентів інших держав. Захищаючи свою землю, свої надра, питну воду, ліс і стратегічні підприємства", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що в Україні вже почались підготовчі роботи зі створення виробничих потужностей та виробництва безпілотників Bayraktar на території країни.

Йдеться про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "з нуля", які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн.

Економічна правда