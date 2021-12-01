Круглий стіл "Державні банки: валіза без ручки"
Чому держава постійно витрачає кошти на банки, чи є альтернативи такій підтримці та чому держава відтерміновує продаж державних банків?
2 грудня відбудеться круглий стіл, метою якого є пришвидшення роздержавлення банківського сектору, яке дозволить скоротити витрати платників податків на банки, акціонером яких є держава.
Круглий стіл триватиме з 10:00 до 12:00 в INVERIA Event Space, зала WEST за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 49А. Захід відбудеться у форматі панельної дискусії учасників.
Серед ключових питань до дискусії:
- Чому держава постійно витрачає кошти на банки та чи є альтернативи такій підтримці?
- Чому держава відтерміновує продаж державних банків?
- Чи виправдали себе витрати держави на порятунок націоналізованих банків та підтримку існуючих державних банків?
- Які конкретні кроки необхідно зробити для прискорення роздержавлення банківського сектора?
- Чи можливо повністю чи частково продати три держбанки – Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк протягом 2022-2023 років?
Учасники дискусії:
- Юрій Драганчук, заступник Міністра фінансів України
- Сергій Ніколайчук, заступник Голови Національного банку України
- Роман Шпек, економіст, член правління банку
- Сергій Будкін, керуючий партнер компанії FinPoint
- Євген Дубогриз, асоційований експерт CASE Україна
- Олександр Паращій, директор аналітичного відділу компанії Concorde Capital
- Дмитро Яблоновський, експерт з корпоративного управління КШЕ
Модератор: Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди".
Також на круглий стіл запрошено представників державних банків, міжнародних фінансових інституцій, Міністерства економіки України.
Програма заходу:
9:30-10:00 - Збір учасників, ранкова кава
10:00 - Початок заходу
10:00-10:05 - Вітальне слово
10:05-10:20 - Презентація дослідження CASE Ukraine
10:20-11:30 – Модерована дискусія учасників
11:30-11:55 – Питання та відповіді
11:55-12:00 – Заключне слово
Зареєструватися на захід можна тут.
27 листопада організація CASE Ukraine опублікувала звіт щодо витрат платників податків на державні банки.
ЕП детально розповідала про знахідки з дослідження у статті: Українці витратили 370 мільярдів на держбанки: чому цей бізнес залишається збитковим для держави та на що пішли гроші
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