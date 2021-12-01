Круглий стіл "Державні банки: валіза без ручки"

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Чому держава постійно витрачає кошти на банки, чи є альтернативи такій підтримці та чому держава відтерміновує продаж державних банків?

2 грудня відбудеться круглий стіл, метою якого є пришвидшення роздержавлення банківського сектору, яке дозволить скоротити витрати платників податків на банки, акціонером яких є держава.

Круглий стіл триватиме з 10:00 до 12:00 в INVERIA Event Space, зала WEST за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 49А. Захід відбудеться у форматі панельної дискусії учасників.

Серед ключових питань до дискусії:

Чому держава постійно витрачає кошти на банки та чи є альтернативи такій підтримці?

Чому держава відтерміновує продаж державних банків?

Чи виправдали себе витрати держави на порятунок націоналізованих банків та підтримку існуючих державних банків?

Які конкретні кроки необхідно зробити для прискорення роздержавлення банківського сектора?

Чи можливо повністю чи частково продати три держбанки – Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк протягом 2022-2023 років?

Учасники дискусії:

Юрій Драганчук, заступник Міністра фінансів України

Сергій Ніколайчук, заступник Голови Національного банку України

Роман Шпек, економіст, член правління банку

Сергій Будкін, керуючий партнер компанії FinPoint

Євген Дубогриз, асоційований експерт CASE Україна

Олександр Паращій, директор аналітичного відділу компанії Concorde Capital

Дмитро Яблоновський, експерт з корпоративного управління КШЕ

Модератор: Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди".

Також на круглий стіл запрошено представників державних банків, міжнародних фінансових інституцій, Міністерства економіки України.

Програма заходу:

9:30-10:00 - Збір учасників, ранкова кава

10:00 - Початок заходу

10:00-10:05 - Вітальне слово

10:05-10:20 - Презентація дослідження CASE Ukraine

10:20-11:30 – Модерована дискусія учасників

11:30-11:55 – Питання та відповіді

11:55-12:00 – Заключне слово

Зареєструватися на захід можна тут.

27 листопада організація CASE Ukraine опублікувала звіт щодо витрат платників податків на державні банки.

ЕП детально розповідала про знахідки з дослідження у статті: Українці витратили 370 мільярдів на держбанки: чому цей бізнес залишається збитковим для держави та на що пішли гроші