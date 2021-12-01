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Круглий стіл "Державні банки: валіза без ручки"

Середа, 1 грудня 2021, 17:10
 
фото нбу

Чому держава постійно витрачає кошти на банки, чи є альтернативи такій підтримці та чому держава відтерміновує продаж державних банків?

2 грудня відбудеться круглий стіл, метою якого є пришвидшення роздержавлення банківського сектору, яке дозволить скоротити витрати платників податків на банки, акціонером яких є держава.

Круглий стіл триватиме з 10:00 до 12:00 в INVERIA Event Space, зала WEST за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 49А. Захід відбудеться у форматі панельної дискусії учасників.

Серед ключових питань до дискусії:

  • Чому держава постійно витрачає кошти на банки та чи є альтернативи такій підтримці?
  • Чому держава відтерміновує продаж державних банків?
  • Чи виправдали себе витрати держави на порятунок націоналізованих банків та підтримку існуючих державних банків?
  • Які конкретні кроки необхідно зробити для прискорення роздержавлення банківського сектора?
  • Чи можливо повністю чи частково продати три держбанки – Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк протягом 2022-2023 років?

Учасники дискусії:

  • Юрій Драганчук, заступник Міністра фінансів України
  • Сергій Ніколайчук, заступник Голови Національного банку України
  • Роман Шпек, економіст, член правління банку
  • Сергій Будкін, керуючий партнер компанії FinPoint
  • Євген Дубогриз, асоційований експерт CASE Україна
  • Олександр Паращій, директор аналітичного відділу компанії Concorde Capital
  • Дмитро Яблоновський, експерт з корпоративного управління КШЕ

Модератор: Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди".

Також на круглий стіл запрошено представників державних банків, міжнародних фінансових інституцій, Міністерства економіки України.

Програма заходу:

9:30-10:00 - Збір учасників, ранкова кава

10:00 - Початок заходу

10:00-10:05 - Вітальне слово

10:05-10:20 - Презентація дослідження CASE Ukraine

10:20-11:30 – Модерована дискусія учасників

11:30-11:55 – Питання та відповіді

11:55-12:00 – Заключне слово

Зареєструватися на захід можна тут.

27 листопада організація CASE Ukraine опублікувала звіт щодо витрат платників податків на державні банки. 

ЕП детально розповідала про знахідки з дослідження у статті: Українці витратили 370 мільярдів на держбанки: чому цей бізнес залишається збитковим для держави та на що пішли гроші

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Економічна правда
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