Заснований українцем стартап залучив 50 мільйонів доларів

Matter Labs

Cтартап Matter Labs, який розробляє протокол масштабування блокчейну Ethereum, залучив 50 мільйонів доларів інвестицій.

Про це повідомляє ain.ua.

Matter Labs заснований у 2019 році українцем Олексієм Глуховським та уродженцем Росії Олександром Власовим, який емігрував до Європи, а потім Канади.

Інвестиції отримані в рамках раунду фінансування серії B. Раніше, у лютому 2021 року, стартап залучив 6 млн. доларів у рамках раунду А.

Як зазначає TechCrunch, раунд очолив Andreessen Horowitz (a16z), загалом брали участь 70 учасників.

Інвестиції будуть використані для фінансування зростання Matter Labs, включаючи розширення наукових та інженерних груп стартапу.

Зараз стартап набирає команди у Києві та Берліні, є десяток відкритих вакансій.

Matter Labs розробляє протокол масштабування блокчейна Ethereum, який дозволяє скоротити трафік у центральному ланцюжку блоків Ethereum.

Таке рішення дозволяє розробникам отримати переваги більш швидких та дешевих транзакцій, не втрачаючи при цьому безпеку екосистеми Ethereum.