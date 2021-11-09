У додатку "Київ Цифровий" розширили сервіс оплати погодинного паркування

фото: київтранспарксервіс

КП "ГІОЦ" вдосконалило сервіси QR-квитків та оплати погодинного паркування в застосунку "Київ Цифровий".

Про це у Facebook повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) і заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Разом із командою "Київ Цифровий" та заступником голови КМДА Костянтином Усовим підвищуємо культуру паркування в місті та вдосконалюємо сервіси для зручності киян.

У новій версії "Київ Цифровий" команда зробила простішим сервіс QR-квитків та додала таймер для автоматичного завершення паркування. Більше не потрібно хвилюватись, що ви забули закінчити паркування", - написав він.

За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олега Половинка, основою всіх оновлень є фідбек.

"Повний перехід на е-квиток зафіксував користувацьку історію, яка плутала людей. То ж ми спростили сценарій оплати проїзду QR-квитками і вдосконалили функціонал "Квиток проскановано", - сказав він.

Зокрема, у застосунку удосконалили оплату проїзду QR-квитками та додали інструкцію, як оплатити проїзд у наземному транспорті. Користувачі можуть переглянути відео, щоб правильно сканувати квиток на валідаторі.

Щоб оплатити проїзд QR-квитком з екрану смартфона, потрібно:

Придбати квиток у "Київ Цифровий".

Просканувати квиток на валідаторі.

"Сигнал на валідаторі, що квиток дійсний, є підтвердженням оплати проїзду. Більше не знадобиться додаткових підтверджень у застосунку.

Коли застосунок отримає інформацію про використання квитка, на екрані з’явиться час використання та кнопка "Показати контролеру", щоб можна було швидко надати квиток для перевірки", - пояснили в КМДА.

При цьому, за 2 години після використання квиток автоматично видалиться з екрану та не заважатиме користувачам оплачувати проїзд дійсними квитками. Запис про використання квитка та квитанція, що підтверджує його придбання, будуть збережені у стрічці новин.

Автоматичне завершення паркування

У КМДА додають, що функціонал сервісу погодинного паркування в застосунку розширили. Тепер водії можуть запланувати час автоматичного завершення паркування.

"Після початку паркування водій може встановити час, коли треба завершити паркування автоматично та зупинити нарахування оплати.

За 15 хвилин до автоматичного завершення застосунок надсилає пуш-повідомлення з попередженням. Водій може змінити час автоматичного завершення або скасувати його та завершити паркування самостійно. Водії, які завершують паркування самостійно, можуть отримувати щогодинні нагадування про активне паркування", - йдеться у повідомленні.

У застосунку також удосконалили деякі екрани та прискорили роботу сервісів. Оновлену версію "Київ Цифровий" можна завантажити у App Store чи Google Play.

Економічна правда