У світі з’явилася третя компанія вартістю понад 2 трильйони
Alphabet Inc., материнська компанія Google, стала третьою в світі з вартістю понад 2 трильйони доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Акції компанії 8 листопада класу А (звичайні акції) зросли на 1,2% до рекордного значення у понад 3008,1 долара. Завдяки цьому капіталізація Alphabet вперше сягнула 2 трильйонів доларів.
Наразі у світі крім Alphabet є лише дві компанії з ринковою оцінкою у понад 2 трильйони доларів: Apple та Microsoft. Причинами такого зростання материнської компанії Google є відновлення надходжень від цифрової реклами та зростання хмарного бізнесу.
Alphabet є найкращою серед п’яти найбільших технологічних акцій США за обсягом продажів цьогоріч. Як зазначає Bloomberg, подорожчання акцій на 70% визначено переважно зростанням рекламного бізнесу Google.
Компанію називають майже одностайним фаворитом на Волл-стріт через зростання монетизації YouTube, а також зростання прибутковості хмарних сервісів компанії.
Також 26 жовтня Alphabet розкрила свої фінансові результати у третьому кварталі, які виявилися вище за оцінки аналітиків.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua