США звинуватили українця у масштабній кібератаці

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Мін’юст США планує 8 листопада висунути офіційні звинувачення українцю щодо кібератаки на американську компанію влітку.

Про це повідомляє CNN.

Оновлено 19:30: Як повідомило Reuters, Мін’юст висунув підозру Васинському та Поляніну. Тепер Васинський у Польщі очікуватиме на екстрадицію до США.

Українець Ярослав Васинський, якого минулого місяця заарештували у Польщі, підозрюється у розгортанні вірусу REvil. Влітку цей вірус уразив понад 5 тисяч компаній у всьому світі, а також обійшовся американським компаніям у мільйони доларів збитків.

У США заявили, що українець почав розповсюджувати вірусне програмне забезпечення у квітні 2019 року, відколи періодично його оновлював та покращував.

Васинського звинувачують в атаці на розробника програмного забезпечення Kaseya, з якого зараження поширилося далі на 1500 компаній.

Слідство вважає, що Васинський діяв зі спільником, росіянином Євгенієм Поляніном. Їх вдвох підозрюють, зокрема, у змові заради шахрайства та відмивання коштів. В рамках розслідування правоохоронці США перехопили транзакції на 6 млн доларів, які слугували викупом внаслідок кібератак злочинців.

Полянін, за даними CNN, перебуває на свободі.

Хакерів REvil пов’язують із Росією, вони відповідальні за низку масштабних кібератак. Зокрема, вони атакували постачальника Apple і вимагали від компанії 50 млн доларів, а також одного з найбільших постачальників м’яса у США JBS.

Напередодні Європол заявив, що 4 листопада румунські правоохоронці заарештували ще двох осіб у зв’язку з розгортанням REvil. Загалом цьогоріч заарештовано трьох осіб у справі.

Нагадуємо:

10 липня Байден і російський президент Владімір Путін поговорили про останні кібератаки, здійснені з Росії. Путін заявив Байдену, що російська сторона висловлює готовність спільно боротися з кіберзлочинністю, але "за останній місяць по лінії компетентних відомств США не надходило звернень щодо цих питань".

Економічна правда