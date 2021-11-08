Кожен регіон буде переходити на зміну місця реєстрації онлайн із 1 грудня – Мінцифри

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Реєстрація місця проживання онлайн стане доступною з 1 грудня 2021 року, коли основні норми відповідного закону наберуть чинності - поступово кожен регіон буде переходити на електронну зміну місця реєстрації.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі "Сніданок з 1+1", передає прес-служба Мінцифри.

"З 1 грудня поступово кожен регіон буде переходити на електронну зміну місця реєстрації. Послуга займатиме не місяць, а всього 5-10 хвилин.

Якщо ви прописуєтеся там, де проживаєте на даний момент, то достатньо буде вказати адресу, підписати КЕПом, отримати згоду власника - і все. Ця послуга заощадить багато часу українцям", - розповів міністр.

За його словами, впровадження послуги спростить відвідування військкоматів для чоловіків.

"Їм більше не потрібно буде ходити до установи при переїзді кожного разу - військкомати будуть отримувати цю інформацію щоразу автоматично", - додають в Мінцифри.

Також новий закон дасть змогу оформлювати пенсію чи медичну допомогу саме за місцем проживання, зазначають у міністерстві.

Там пояснили: якщо під час експериментального проєкту скористатися послугою могли тільки українці, які мають ID-картку, то після ухвалення законопроєкту та запуску послуги у всій країні змінити місце реєстрації в Дії зможуть і власники "паспортів-книжечок".

Наразі зміна місця реєстрації онлайн працює в 7 містах. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу та Маріуполя.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про зміну місця реєстрації онлайн - територіальні громади будуть вести реєстри виключно в електронному форматі.

Економічна правда