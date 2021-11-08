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18 банкiв автоматично блокують рахунки українців за вимогою виконавців – список

Понеділок, 8 листопада 2021, 14:10
 
Unsplash

18 банків із 73 банків України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Серед тих, хто додався до списку - РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ОТП БАНК, УКРСИББАНК.

Оновлений перелік виглядає так:

  • "ПРИВАТБАНК"
  • "УНІВЕРСАЛ БАНК"
  • "ОКСІ БАНК"
  • "ТАСКОМБАНК"
  • "ІНДУСТРІАЛБАНК"
  • "БАНК ВОСТОК"
  • "ПРОКРЕДИТ БАНК"
  • "ЛЬВІВ"
  • "КОНКОРД"
  • "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
  • "КРЕДОБАНК"
  • "ОТП БАНК"
  • "ІДЕЯ БАНК"
  • "МЕТАБАНК"
  • "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
  • "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
  • "УКРСИББАНК"
  • "РАДАБАНК"

23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковано за борги в рамках процедури примусового стягнення.

У квiтнi, відповідаючи на вимоги державних та приватних виконавців, банки почали блокувати - частково або повністю - рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. В перший мiсяць до системи було підключено 7 банків, серед них - Приватбанк та Монобанк.

"На сьогоднi їх кількість збільшилась майже утричі. Хоча у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банкiв з найбільшими активами - Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Україна, ПУМБ, Сбербанк.

Система працює не ідеально: незважаючи на те, що "заморожуватися" повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника", - кажуть в Опендатабот.

"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина.

Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", - коментує начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Якщо банківські рахунки через борги було заблоковано повністю, необхідно вчинити наступні дії:

  • Направити виконавцю запровадженям письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку.
  • У разі відсутності відповіді - підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби. Або, якщо провадження веде приватний виконавець, - скаргу на Раду приватних виконавців.
  • Подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.

Читайте також: Банки будуть автоматично списувати кошти з рахунків боржників: як це працюватиме і кого стосується

Економічна правда

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