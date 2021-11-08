18 банкiв автоматично блокують рахунки українців за вимогою виконавців – список
18 банків із 73 банків України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Серед тих, хто додався до списку - РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ОТП БАНК, УКРСИББАНК.
Оновлений перелік виглядає так:
- "ПРИВАТБАНК"
- "УНІВЕРСАЛ БАНК"
- "ОКСІ БАНК"
- "ТАСКОМБАНК"
- "ІНДУСТРІАЛБАНК"
- "БАНК ВОСТОК"
- "ПРОКРЕДИТ БАНК"
- "ЛЬВІВ"
- "КОНКОРД"
- "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
- "КРЕДОБАНК"
- "ОТП БАНК"
- "ІДЕЯ БАНК"
- "МЕТАБАНК"
- "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
- "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
- "УКРСИББАНК"
- "РАДАБАНК"
23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковано за борги в рамках процедури примусового стягнення.
У квiтнi, відповідаючи на вимоги державних та приватних виконавців, банки почали блокувати - частково або повністю - рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. В перший мiсяць до системи було підключено 7 банків, серед них - Приватбанк та Монобанк.
"На сьогоднi їх кількість збільшилась майже утричі. Хоча у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банкiв з найбільшими активами - Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Україна, ПУМБ, Сбербанк.
Система працює не ідеально: незважаючи на те, що "заморожуватися" повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника", - кажуть в Опендатабот.
"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина.
Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", - коментує начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.
Якщо банківські рахунки через борги було заблоковано повністю, необхідно вчинити наступні дії:
- Направити виконавцю запровадженям письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку.
- У разі відсутності відповіді - підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби. Або, якщо провадження веде приватний виконавець, - скаргу на Раду приватних виконавців.
- Подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.
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Економічна правда
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