18 банкiв автоматично блокують рахунки українців за вимогою виконавців – список

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18 банків із 73 банків України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Серед тих, хто додався до списку - РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ОТП БАНК, УКРСИББАНК.

Оновлений перелік виглядає так:

"ПРИВАТБАНК"

"УНІВЕРСАЛ БАНК"

"ОКСІ БАНК"

"ТАСКОМБАНК"

"ІНДУСТРІАЛБАНК"

"БАНК ВОСТОК"

"ПРОКРЕДИТ БАНК"

"ЛЬВІВ"

"КОНКОРД"

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

"КРЕДОБАНК"

"ОТП БАНК"

"ІДЕЯ БАНК"

"МЕТАБАНК"

"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

"АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

"УКРСИББАНК"

"РАДАБАНК"

23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковано за борги в рамках процедури примусового стягнення.

У квiтнi, відповідаючи на вимоги державних та приватних виконавців, банки почали блокувати - частково або повністю - рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. В перший мiсяць до системи було підключено 7 банків, серед них - Приватбанк та Монобанк.

"На сьогоднi їх кількість збільшилась майже утричі. Хоча у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банкiв з найбільшими активами - Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Україна, ПУМБ, Сбербанк.

Система працює не ідеально: незважаючи на те, що "заморожуватися" повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника", - кажуть в Опендатабот.

"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина.

Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", - коментує начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Якщо банківські рахунки через борги було заблоковано повністю, необхідно вчинити наступні дії:

Направити виконавцю запровадженям письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку.

У разі відсутності відповіді - підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби. Або, якщо провадження веде приватний виконавець, - скаргу на Раду приватних виконавців.

Подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.

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Економічна правда