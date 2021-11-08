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Rozetka вийшла на ринок Узбекистану

Понеділок, 8 листопада 2021, 10:15
 
Rozetka

Український маркетплейс Rozetka.ua почав працювати в Узбекистані за адресою Rozetka.uz.

Про це повідомляє dev.ua.

Сам сайт, згідно з даними WHOIS, був зареєстрований в травні 2021. Як повідомив оператор колл-центру, магазин працює в новій країні близько місяця.

За його словами, наразі точка видачі відкрита тільки в Ташкенті, є місцевий офіс. Він додав, що на сайті доступна тільки техніка, але "скоро будуть всі товари, як в Україні". 

На сайті зазначається, що доставка Ташкентом безкоштовна.

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Rozetka.ua Узбекистан

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