Rozetka вийшла на ринок Узбекистану

Rozetka

Український маркетплейс Rozetka.ua почав працювати в Узбекистані за адресою Rozetka.uz.

Про це повідомляє dev.ua.

Сам сайт, згідно з даними WHOIS, був зареєстрований в травні 2021. Як повідомив оператор колл-центру, магазин працює в новій країні близько місяця.

За його словами, наразі точка видачі відкрита тільки в Ташкенті, є місцевий офіс. Він додав, що на сайті доступна тільки техніка, але "скоро будуть всі товари, як в Україні".

На сайті зазначається, що доставка Ташкентом безкоштовна.