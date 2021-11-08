Rozetka вийшла на ринок Узбекистану
Понеділок, 8 листопада 2021, 10:15
Український маркетплейс Rozetka.ua почав працювати в Узбекистані за адресою Rozetka.uz.
Про це повідомляє dev.ua.
Сам сайт, згідно з даними WHOIS, був зареєстрований в травні 2021. Як повідомив оператор колл-центру, магазин працює в новій країні близько місяця.
За його словами, наразі точка видачі відкрита тільки в Ташкенті, є місцевий офіс. Він додав, що на сайті доступна тільки техніка, але "скоро будуть всі товари, як в Україні".
На сайті зазначається, що доставка Ташкентом безкоштовна.
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