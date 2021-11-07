За ІІІ квартали прямі іноземні інвестиції склали майже 5 мільярдів доларів

За ІІІ квартали 2021 сальдо прямих іноземних інвестицій склав 4,8 мільярдів доларів.

Про це Прем'єр міністр Денис Шмигаль написав у facebook.

За його словами, значна частина інвестицій, яка зараз надходить — це реінвестиції. Тому, як пише Шмигаль, одне з важливих завдань перед новою очільницею Міністерства економіки — це робота з іноземними інвесторами та подальше покращення інвестиційного клімату в Україні.

Нагадуємо:

Прямі іноземні інвестиції в Україну у другому кварталі 2021 року становили майже $1,35

Торік чистий відтік прямих іноземних інвестицій Україну склав $868,2 млн порівняно з їх чистим припливом у $5,86 млрд у 2019 році.