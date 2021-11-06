Послуги в Дії будуть недоступними одну ніч

ДІЯ

Дія змінює датацентр, тому 7 листопада з 00-00 і до 07-00 годин ранку будуть недоступними онлайн послуги та замовлення документів.

Про це повідомили користувачам через додаток.

Там додатково зазначили, що COVID19 сертифікат працюватиме в Дії і не зникне, якщо користувач не буде виходити із застосунку.

У повідомленні також йдеться, що COVID19 сертифікат можна буде отримати на порталі в будь який час, а команда підтримки Дії працюватиме всю ніч в кожному аеропорту України. "Ви можете звернутись до них, якщо перед вильотом не зможете скористатись сертифікатом", - йдеться у заяві.