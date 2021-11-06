Кличко назвав бюджет Києва на 2022

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Доходи столиці у проекті бюджету на наступний рік плануються в сумі понад 68 млрд грн, видатки – понад 66 млрд грн.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає прес-служба.

"Найближчим часом маємо винести на розгляд та ухвалення Київради проект головного фінансового документа міста – бюджету на наступний рік", - заявив він

За його словами, у порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2021 рік, доходи зростуть на 3 млрд 305 млн грн. Також у проекті бюджету передбачене погашення зобов’язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями – в сумі майже 2 млрд грн.

Кличко також зазначив, що передбачені обсяги капітальних видатків на об’єкти будівництва, реконструкції та капремонти – в розмірі 13,2 млрд. У тому числі, капітальні вкладення – 6 млрд, на капітальні ремонти – 7,2 млрд.