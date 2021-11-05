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Нові ремонти автодоріг в Україні будуть лише капітальними – Кубраков

П'ятниця, 5 листопада 2021, 19:45
 
obozrevatel

Нові ремонти автомобільних доріг в Україні з 2022 року будуть лише капітальними.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на конгресі "Дороги майбутнього", передає "Інтерфакс-Україна".

"З 2022 року не буде поточного та середнього ремонту. Залишаться лише перехідні проєкти", – сказав він.

Кубраков пояснив, що під перехідними проєктами маються на увазі проєкти поточного та середнього ремонту, розпочаті раніше – до 2022 року.

Директор ДП "ДерждорНДІ" Артем Безуглий пояснив, що у державних будівельних нормах поняття поточного та середнього ремонту "ніхто не скасовує", однак у ДСТУ з нового року воно буде виключено.

Водночас, він визнав, що якщо документи на поточні та середні ремонти не проходили через Держінспекцію архітектури та містобудування, то до капітальних ремонтів, які будуть після 1 січня, вимоги підвищені.

Учасники ринку на конгресі заявили, що останніми роками середні ремонти за своєю складністю та якістю вже впритул наблизилися до капітальних.

Основні побоювання у них спричиняє ризик затягування погодження держорганами документів у зв'язку з новими змінами на ринку.

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дороги ремонт інфраструктура Мінінфраструктури

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