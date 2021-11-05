Фермери Одещини отримають держкомпенсацію за втрачений врожай – Мінагро

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Фермери Одещини отримають по 4700 грн на га держкомпенсації за пошкодження посівів сільгоспкультур унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

"Нам потрібно зробити все, щоб постраждалі фермери отримали обіцяну державну компенсацію.

Оскільки, саме малі фермерські господарства створюють робочі місця в сільській місцевості, а підтримка від держави в розмірі 4700 грн на га допоможе їм не втратити рік і пересіяти чи змінити культуру", - заявив заступник міністра Тарас Висоцький.

5 листопада під час засідання робочої групи заслухали зведену відомість обласної комісії Одеської області.

"Кількість отримувачів внесених до зведеної відомості обласної комісії Одеської області становить 528, загальна площа, на яку надається дотація, відповідно складає – 22959,69 гектарів", - додали у відомстві.

У Мінагро нагадали, що у 2021 році дотація надається за повністю втрачені (загиблі) посіви починаючи з 1 січня 2020 року.

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