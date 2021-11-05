Ринок землі: кількість угод перевалила за 40 тисяч

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Станом на 5 листопада у рамках ринку землі укладено 40 510 угод - лідерами за кількістю угод є Харківська та Київська області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5252 нотаріусів.

"Всього заяв – 5894, із них погоджено 5215, в черзі на розгляд - 5, відмову отримали 674", - йдеться у повідомленні.

У регіональному розрізі за кількістю угод лідирують Харківська (3523) та Київська (3178) області.

За площею лідирують Харківська (13 174,8 га) та Харківська (12 466,2 га) області.

Детальніша інформація про площу та кількість відчужених земельних ділянок с/г призначення - за посиланням.

Нагадуємо:

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда