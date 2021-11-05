Вугільні держпідприємства синхронно отримали сотні мільйонів збитків
Найбільші державні вугільні підприємства, які підпорядковані Міністерству енергетики, синхронно відзвітували про чисті збитки на загальну суму понад 576 млн грн за півріччя 2021 року.
Про це йдеться у фінансових звітах держпідприємств, які оприлюднив проєкт Марлін.
Серед них:
- "Торецьквугілля" (Донецька область) - 214,9 млн грн
- "Львіввугілля" - 204,2 млн грн
- "Лисичанськвугілля" (Луганська область) - 103,7 млн грн
- "Волиньвугілля" - 53,8 млн грн.
"За аналогічний період минулого року три підприємства взагалі прозвітували про збиток на суму 1 млрд грн. Тоді як лише ДП "Львіввугілля" отримало за шість місяців 2020 року прибуток у сумі 213 млн грн", - йлеться у повідомленні.
Відповідно до пояснювальних записок вугільних підприємств, які були надіслані в Міненергетики, з початку 2021 року на підприємстві "Торецьквугілля" бракує матеріалів для здійснення господарської діяльності, що унеможливлює здійснення виробничих процесів у повному обсязі.
Головною причиною збитків на "Лисичанськвугілля" назвали припинення електропостачання та відсутність коштів на ремонт і придбання необхідних матеріалів.
На трьох підприємствах ( "Львівугілля", "Лисичанськвугілля", "Волиньвугілля") замість директорів керують виконуючі обов’язків.
При цьому "Львівугілля" та "Волиньвугілля" віднесені урядом до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
У другому кварталі цього року підприємства Міненерго отримали 295 мільйонів збитків.
На кліматичному саміті COP26 у шотландському місті Глазго більше 40 країн, серед який Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля.
Економічна правда
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