Вугільні держпідприємства синхронно отримали сотні мільйонів збитків

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Найбільші державні вугільні підприємства, які підпорядковані Міністерству енергетики, синхронно відзвітували про чисті збитки на загальну суму понад 576 млн грн за півріччя 2021 року.

Про це йдеться у фінансових звітах держпідприємств, які оприлюднив проєкт Марлін.

Серед них:

"Торецьквугілля" (Донецька область) - 214,9 млн грн "Львіввугілля" - 204,2 млн грн "Лисичанськвугілля" (Луганська область) - 103,7 млн грн "Волиньвугілля" - 53,8 млн грн.

"За аналогічний період минулого року три підприємства взагалі прозвітували про збиток на суму 1 млрд грн. Тоді як лише ДП "Львіввугілля" отримало за шість місяців 2020 року прибуток у сумі 213 млн грн", - йлеться у повідомленні.

Відповідно до пояснювальних записок вугільних підприємств, які були надіслані в Міненергетики, з початку 2021 року на підприємстві "Торецьквугілля" бракує матеріалів для здійснення господарської діяльності, що унеможливлює здійснення виробничих процесів у повному обсязі.

Головною причиною збитків на "Лисичанськвугілля" назвали припинення електропостачання та відсутність коштів на ремонт і придбання необхідних матеріалів.

На трьох підприємствах ( "Львівугілля", "Лисичанськвугілля", "Волиньвугілля") замість директорів керують виконуючі обов’язків.

При цьому "Львівугілля" та "Волиньвугілля" віднесені урядом до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

У другому кварталі цього року підприємства Міненерго отримали 295 мільйонів збитків.

На кліматичному саміті COP26 у шотландському місті Глазго більше 40 країн, серед який Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля.

Економічна правда