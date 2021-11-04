"Доступна іпотека 7%": банки видали більше тисячі кредитів на 888 мільйонів
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 4 листопада видали 1027 кредитів на загальну суму 888,04 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Із загальної суми 24,14% кредитів видали на первинному ринку, 75,86% - відповідно на вторинному.
Загалом до уповноважених банків надійшло 1459 заявок на участь у програмі на загальну суму 1271,48 млн грн, з яких 24,64% становить первинний ринок і 75,36% - вторинний.
Найактивнішими регіонами порівняно з даними 25.10.2021 р. були:
- м. Київ (32,93 %);
- Київська обл. (31,71 %);
- Львівська обл. (6,28 %);
- Харківська обл. (6,24 %);
- Рівненська обл. (3,86 %);
- інші (18,98%).
На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 19 уповноважених банків.
У Мінфіні звертають увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.
Нагадаємо:
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" 3 листопада підписали 1000-й договір.
Читайте також: Чи доступна іпотека Зеленського? Як журналісти ЕП брали кредит під 7% і що з цього вийшло
Іпотека від Зеленського: як взяти кредит під 7% та які існують ризики
Іпотека не для всіх. Хто отримає житло від Зеленського під 5% за новою програмою
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua