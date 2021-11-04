"Доступна іпотека 7%": банки видали більше тисячі кредитів на 888 мільйонів

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У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 4 листопада видали 1027 кредитів на загальну суму 888,04 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 24,14% кредитів видали на первинному ринку, 75,86% - відповідно на вторинному.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1459 заявок на участь у програмі на загальну суму 1271,48 млн грн, з яких 24,64% становить первинний ринок і 75,36% - вторинний.

Найактивнішими регіонами порівняно з даними 25.10.2021 р. були:

м. Київ (32,93 %);

Київська обл. (31,71 %);

Львівська обл. (6,28 %);

Харківська обл. (6,24 %);

Рівненська обл. (3,86 %);

інші (18,98%).

На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 19 уповноважених банків.

У Мінфіні звертають увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Нагадаємо:

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" 3 листопада підписали 1000-й договір.

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