Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт оренди в Чорнобильській зоні
Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження - приміщення адміністративно-побутового корпусу КВ "Вектор".
Про це повідомляє прес-служба ФДМ у Facebook.
Стартова ціна - 4,2 тис грн/місяць.
Торги мають відбутися 19 листопада.
"Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 м² на центральній вулиці Чорнобиля.
Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта, а також його суборенди. Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість", - йдеться у повідомленні.
Детальніше про лот: bit.ly/3bCXnPR.
Нагадаємо:
Фонд держмайна пропонує в оренду 35 об'єктів держмайна в Чорнобильській зоні відчуження.
Економічна правда
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