Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт оренди в Чорнобильській зоні

фото: ФДМ

Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження - приміщення адміністративно-побутового корпусу КВ "Вектор".

Про це повідомляє прес-служба ФДМ у Facebook.

Стартова ціна - 4,2 тис грн/місяць.

фото: фдм

Торги мають відбутися 19 листопада.

"Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 м² на центральній вулиці Чорнобиля.

Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта, а також його суборенди. Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість", - йдеться у повідомленні.

Детальніше про лот: bit.ly/3bCXnPR.

Нагадаємо:

Фонд держмайна пропонує в оренду 35 об'єктів держмайна в Чорнобильській зоні відчуження.

Економічна правда