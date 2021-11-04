Нацфонду досліджень з початку року направили на гранти 600 мільйонів

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Нацфонду досліджень станом на 1 листопада на грантову підтримку наукових досліджень і забезпечення його діяльності спрямували 601 млн грн з передбачених 733 млн гривень, або 82 % усіх асигнувань.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"В Україні, починаючи з 2019 року, запроваджено новий механізм фінансування наукових досліджень на конкурсній основі через Національний фонд досліджень України.

Фонд здійснює відбір та надає грантову підтримку науковим дослідженням і науково-технічним (експериментальним) розробкам наукових установ незалежно від їх відомчого підпорядкування", - нагадали у міністерстві.

Зазначається, що у 2020 році Фонд провів перші конкурси за напрямами "Наука для безпеки людини та суспільства" та "Підтримка досліджень провідних та молодих учених", за результатами яких надано 216 грантів.

"У 2021 році продовжується реалізація розпочатих у попередньому році наукових досліджень.

Так, найбільшу кількість грантів отримали наукові установи Національної академії наук України (108 грантів) та наукові установи і заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (98 грантів), на які припадає близько 95% від загального обсягу грантової підтримки Фондом", - додали у Мінфіні.

"Конкурсне фінансування наукової діяльності через Національний фонд досліджень - це правильний крок у напрямку створення конкурентного середовища в науковій сфері, оскільки дозволяє орієнтуватись на конкретний результат і здійснювати інтеграцію українських досліджень у світовий науковий простір.

У наступному році плануємо продовжити поетапне збільшення видатків для забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України та надання ним грантової підтримки. Для цього в проєкті Державного бюджету України на 2022 рік передбачено 834 млн гривень", - заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Економічна правда