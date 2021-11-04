Приватбанк призупинить роботу на декілька годин перед "Чорною п’ятницею"

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Приватбанк в ніч з 6 на 7 листопада призупинить роботу онлайн-банкінґу та проведення транзакцій між картками для підготовки до "Чорної п’ятниці" та новорічних свят.

Про це повідомила пресслужба банку.

Фінустанова припинить зазначені операції з 01:00 до 04:30 ранку у ніч на 7 листопада.

За цей час банк оновить програмне забезпечення процесингового центру, аби забезпечити безперебійну роботу в період високого сезону купівельної активності. Такий сезон починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяними розпродажами.

Під час технологічної паузи пройдуть також регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Економічна правда