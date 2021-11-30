Ще одна українська біржа отримала товарну ліцензію

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Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення видати УМВБ ("Українській міжбанківській валютній біржі") ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"На організованому товарному ринку з’являється більше торгових майданчиків, які відповідають за прозору торгівлю стандартизованими товарами. Ми вже стали свідками високих результатів роботи таких товарних бірж, що принесла за чотири місяці 1,1 млрд додаткового доходу в бюджет нашої країни.

Але наголошу, що не кількість бірж важлива для розвитку спотового ринку, а якість їхньої роботи, кращі умови для всіх учасників процесу. Ми ж в регуляторі і надалі будемо звертати увагу на вимоги до капіталу бажаючих працювати на товарному ринку, працюватимемо над ліцензійними умовами і їхньою відповідністю міжнародним правилам і стандартам", - заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Зазначається, що для отримання ліцензії ПрАт "УМВБ" пройшла процес трансформації своєї структури, зміни багатьох внутрішніх управлінських документів тощо.

"Комісія зареєструвала нові правила біржі, які відповідають вимогам чинного законодавства.

Тепер, серед іншого, біржа має право: розробляти та затверджувати правила товарної біржі; утворювати підрозділи, комітети, комісії, біржові секції тощо та затверджувати положення про них; розробляти стандартні умови біржових угод; зупиняти на деякий час або припиняти біржові торги певним біржовим товаром тощо", - пояснили в Комісії.

Наразі регулятор видав три товарні ліцензії:

ТОВ "Українській енергетичній біржі",

ТОВ "Українській універсальній біржі",

ПрАТ "Українській міжбанківській валютній біржі".

Згідно з вимогами ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 №738-ІХ, з 01.07.2021 товарні біржі повинні пройти процедуру ліцензування в НКЦПФР.

За даними реєстрів, бенефіціаром ПрАт "УМВБ" є Олександр Гінзбург.

Економічна правда