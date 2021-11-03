Кабмін затвердив нову методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок

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Кабінет міністрів затвердив нову уніфіковану Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок, в її основі - визначення НГО як добутку площі земельної ділянки на норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі.

Таке рішення ухвалили під час засідання уряду 3 листопада, повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Методика набуває чинності наприкінці 2021 року.

"Методикою передбачені коефіцієнти, що характеризують регіональні та зональні фактори місцерозташування земельної ділянки, місцерозташування земельної ділянки, особливості використання земельної ділянки за основним цільовим призначенням, належність земельної ділянки до певної категорії земель.

А також - індексацію нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки", - йдеться у повідомленні.

Під час засідання уряду Асоціація міст України звернулась із проханням направити документ на доопрацювання.

"Тому що там закладаються певні норми, які призведуть до втрат місцевих бюджетів і не передбачено перехідний період по старій документації, за яку вже органи місцевого самоврядування заплатили. Тому величезне прохання це питання зняти і віправити на доопрацювання", - сказав виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Прем'єр Денис Шмигаль відповів, що цей пункт порядку денного пройшов обговорення, має всі погодження та позитивні висновки, може бути прийнятий без обговорення.

"Обговорення проєкту методики НГО показало, що вона дозволяє значно і спростити, і здешевити, і прискорити виконання відповідних землеоціночних робіт.

Методика набуває чинності наприкінці 2021 року. Роботи зі складання технічної документації, початі у 2021 році, можуть бути завершені за існуючою нормативною базою, а їх результати без жодних проблем можуть бути затверджені громадою", - сказав міністр агрополітики Роман Лещенко.

За його словами, землеоціночні робои з 2022 року будуть виконуватись на новій методичній базі.

На питання Шмигаля, чи приймала Асоціація міст якусь участь у обговоренні, Лещенко відповів, що приймала. Водночас представник АМУ заперечив.

"Не приймала АМУ. Відповідно до регламенту КМУ, ми висновків не надавали. Там крім документації, суттєво зменшуються коефіцієнти для окремих суб'єктів господарювання, що призведе до втрат місцевих бюджетів", - сказав Слобожан.

Після цього Лещенко додав, що міністерство надасть усі відповідні виписки щодо участь в обговоренні. За його словами, до обговорення були залучені усі профільні громадські організації.

"Те, що не надавали висновки до постанови - не означає, що вони не брали безпосередньої участі у відповідному процесі", - резюмував він.

Зрештою, Кабмін прийняв відповідну постанову.

Шмигаль запропонував Асоціації міст надіслати свої зауваження у письмовій формі на його ім'я, і потім будуть відповідні доручення міністерства напрацювати зміни, "якщо вони дійсно важливі".

Відповідно до Методики, нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за такою формулою:

Цн = Пд х Нрд х Kмl х Км2 х КмЗ х Км4 х Кцп х Кмц х Кні.

Де Пд - площа земельної ділянки, квадратних метрів, Нрд - норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі;Kмl - коефіціснт, який враховує розташування територіальної громади в межах зони впливу великих міст; Км2 - коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населенвх пунктів.

КмЗ - коефіцієнт, який враховуе розташування територіальної громади в межах зон радіаційного забруднення; Км4 - коефіціент, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки; Кцп - коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки відповідно до відомостей Державного земельного кадастру;

Кмц - коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням; Кні - добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

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Економічна правда