Всі розділи
Укр / Рус

Росія суттєво уповільнила пропуск вантажівок з України – прикордонники

Середа, 3 листопада 2021, 17:40
 
фото: дпсу

Росія суттєво уповільнила пропуск вантажівок з України - на пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині  скупчилося майже 200 вантажівок в черзі на виїзд на територію РФ.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Ще понад 60 вантажівок, які вже пройшли оформлення, знаходяться на території пункту пропуску та очікують дозволу на в’їзд у РФ. Періодично схожа ситуація спостерігається і перед пунктом пропуску "Бачівськ", що на Сумщині.

На даний час біля пункту пропуску "Гоптівка" прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції висилають додаткові прикордонні наряди, завданням яких є унеможливлення виникнення ситуацій, що загрожують безпеці дорожнього руху та забезпечення черговості перетинання державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники додають, що таке скупчення відбувається через повільне оформленням вантажних транспортних засобів в російських пунктах пропуску "Нєхотєєвка" та "Троєбортноє".

Через "Нєхотєєвку", що навпроти української "Гоптівки", росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу.

"Свої дії вони аргументують технологічними схемами, хоча в минулому контролюючі органи РФ оформляли у цьому пункті пропуску по 150 і більше вантажівок на в’їзд з України", - кажуть в ДПСУ.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авто Росія Держприкордонслужба

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У жовтні українці купили майже 8 тисяч нових легкових авто – асоціація 1 листопада 2021, 19:20
Останні "пільгові" дні: за розмитнення "євроблях" вже сплатили 2,3 мільярда 1 листопада 2021, 18:17
У Києві з 1 листопада обмежили швидкість до 50 км/год 1 листопада 2021, 14:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!