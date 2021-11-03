У Мінінфраструктури планують до 2024 року відновити 24 тисячі кілометрів доріг

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До кінця 2023 року в Україні буде відновлено 1400 мостів та 24 тис км доріг державного значення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час виступу на першому міжнародному конгресі "Дороги майбутнього", організованого Національною асоціацією дорожників України (НАДУ).

Серед найбільших перспективних майбутніх проєктів він назвав Київську обхідну дорогу, траси М-05 Київ-Одеса, М-14 Одеса-Миколаїв-Херсон, М-24 Мукачеве-Берегове-Лужанка, Н-08 Бориспіль-Переяслав, обхід міста Чернівці, концесійну дорогу Краковець-Львів-Броди-Рівне.

За словами віце-президента НАДУ Олександра Бойка, провідні національні дорожні компанії за останні роки інвестували мільярди гривен у новітню техніку та виробничі бази і значно збільшили кадровий потенціал.

"Ми запроваджуємо найбільш передові технології і в цьому навіть випереджаємо іноземні компанії. Ми готові виходити на зовнішні ринки і вже робимо це", - сказав він.

За словами президента НАДУ Миколи Березовського, динаміка подальшого зростання галузі залежить також від удосконалення нормативно-правової бази.

"Нам потрібно переходити на міжнародні стандарти ціноутворення, більш активно проводити дерегуляцію дозвільної системи", - додав він.

За словами Кубракова, важливий крок у напрямі дерегуляції - ухвалення законопроєкту № 2234, що передбачає перехід на міжнародні стандарти ціноутворення.

Відповідно до документу, підрядник зможе звітувати перед замовником лише за кінцевий результат роботи, який має відповідати проєкту, задовольняти за ціною та строками.

Економічна правда