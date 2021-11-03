Запуск "Північного потоку-2" може затягнутись до травня 2022 року – Bloomberg

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Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" може затягнутись до травня 2022 року, якщо регулятори використають увесь можливий час на схвалення проєкту.

Про це пише Bloomberg.

"Введення в експлуатацію газопроводу може затягнутись на кілька місяців. Якщо регулятори захочуть використати увесь час, відведений на розгляд проєкту, його можуть схвалити не раніше 8 травня 2022 року", - зазначає агентство.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що постачання газопроводом "Північний потік - 2" можуть розпочатися "наступного дня" після схвалення проєкту.

Зазначається, що Федеральне мережеве агентство Німеччини має випустити проєкт рішення про сертифікацію до 8 січня, після чого його передадуть до Єврокомісії.

Експерти мають оцінити, чи відповідає газопровід ринковим правилам ЄС, які забороняють одній компанії бути одночасно і власником трубопроводу, і постачальником газу.

На початку жовтня депутати Європарламенту засумнівалися у відповідності "Північного потоку - 2" цьому правилу і надіслали відповідного листа комісару ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Bloomberg пише, що рішення комісії не може зупинити проєкт, але може затримати його схвалення.

Нагадаємо, 26 жовтня Міністерство економіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2" і передало його результати Федеральному відомству мереж (Bundesnetzagentur).

Експерти Мінекономіки дійшли висновку, що сертифікація нового газопроводу не загрожує безпеці газопостачання Німеччини та ЄС. Перед ухваленням рішення відомство проводило консультації з іншими країнами – у них брали участь Естонія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко висловив жаль, що Міністерство економіки та енергетики Німеччини не консультувалося з Україною, приймаючи рішення про сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Економічна правда