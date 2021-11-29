Нафта дорожчає через чутки про скорочення пропозиції ОПЕК+

Ціни на нафту зросли 29 листопада на тлі розповсюдження нового штаму коронавірусу Omicron та чуток про обмеження пропозиції ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters.

У п’ятницю, 26 листопада, ціни на нафту зафіксували найбільше одноденне падіння з квітня 2020 року, оскільки новий варіант налякав інвесторів на фінансових ринках. Він може спричинити нові локдауни у світі що, як наслідок, обмежить попит на нафту.

Країни-експортери нафти, натомість, можуть відреагувати на це призупиненням плану відновлення поставок нафти на ринок.

На тлі чуток про таке рішення ОПЕК+ нафта Brent підскочила на 4,4% до 75,89 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 4,9%, до 71,50 долара за барель.

Є занепокоєння, що новий варіант може зірвати відновлення світової економіки, що потенційно зашкодить попиту на нафту, а також додає побоювання, що надлишок пропозиції може збільшитися в першому кварталі.

Економічна правда