Компанія Укравтодору отримала збитки у 118 мільйонів

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За три квартали року компанія "Укравтодору", "Автомобільні дороги України", отримала збиток у 118 млн грн.

Про це повідомляє Марлін за результатом аналізу звіту про виконання показників фінплану підприємства.

"Автомобільні дороги України", 100% акцій якої належать "Укравтодору", входить в сферу контролю Міністерства інфраструктури.

У компанії збитки пояснюють недостатнім обсягом надходжень від замовників за виконані роботи з ремонту та утримання доріг, а також блокування рахунків компанії і неможливість участі у тендерах.

Третьою причиною називають витрати на утримання виробничих баз, які не використовуються у виробничій діяльності.

Компанія володіє 6,4 млрд грн активами, та має 3,6 млрд грн боргу. З 2018 року сума активів знизилась на 100 млн грн, а сума зобов’язань – зросла на 400 млн.

На 27 дочірніх підприємствах компанії працюють 12 543 осіб. Середня заробітна плата працівника становить 9 тис грн, менеджера середньої ланки – 15 тис грн, керівника – 36 тис грн, а члена наглядової ради – 238 тис грн.

У жовтні очільник компанії Тарас Петрушак отримав 233,4 тис. грн фінансової винагороди. Відтак керівник або член наглядової ради отримують винагороду в 26 разів більше за одного працівника.