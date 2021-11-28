В Мінекономіки представили IT портал для торгового захисту

Міністерство економіки представило ІТ-портал для автоматизації процесу проведення торговельних розслідувань/переглядів в Україні та участі у них заінтересованих сторін.

Про це йдеться у прес-релізі відомства.

"Практика проведення в Україні торговельних розслідувань – це достатньо закритий процес з непередбачуваними результатами і строками. Ми запускаємо новий інструмент – ІТ-платформу, яка має усунути усі технічні проблеми та надавати актуальну інформацію щодо процесу того чи іншого торговельного розслідування.

Ми намагаємось розвинути довірливі відносини з виробниками, в першу чергу з тими, по відношенню до яких проводиться розслідування", - зазначив заступник Міністра Тарас Качка.

Він підкреслив, що Мінекономіки має ще одну ціль – удосконалити нормативну базу, зробити законодавство зрозумілим і передбачуваним.

ІТ-платформа розроблена за підтримки Програми USAID.