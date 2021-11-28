В Мінекономіки представили IT портал для торгового захисту
Міністерство економіки представило ІТ-портал для автоматизації процесу проведення торговельних розслідувань/переглядів в Україні та участі у них заінтересованих сторін.
Про це йдеться у прес-релізі відомства.
"Практика проведення в Україні торговельних розслідувань – це достатньо закритий процес з непередбачуваними результатами і строками. Ми запускаємо новий інструмент – ІТ-платформу, яка має усунути усі технічні проблеми та надавати актуальну інформацію щодо процесу того чи іншого торговельного розслідування.
Ми намагаємось розвинути довірливі відносини з виробниками, в першу чергу з тими, по відношенню до яких проводиться розслідування", - зазначив заступник Міністра Тарас Качка.
Він підкреслив, що Мінекономіки має ще одну ціль – удосконалити нормативну базу, зробити законодавство зрозумілим і передбачуваним.
ІТ-платформа розроблена за підтримки Програми USAID.
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