Зеленський про екстопменеджера Ахметова на посаді заступника Єрмака: Дуже потужна людина

Ростислав Шурма фото: укрінформ

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма - "дуже потужна людина".

Про це він сказав під час пресмарафону, відповідаючи на питання про кадрові перемоги і кадрові поразки.

Журналіст запитав у Зеленського про призначення в Офіс президента Олега Татарова.

"Це питання все ж таки до голови Офісу. У нього є декілька замів: є Кирило Тимошенко, є Татаров, є Смірнов, є Шурма. Це його (голови ОП - ред.) особиста відповідальність переді мною щодо результату", - почав Зеленський.

"Дуже складно знайти професійних людей. От на сьогодні ми знайшли пана Шурму як зама по економіці - дуже потужна людина", - додав він.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Ростислава Шурми заступником голови Офісу президента.

Шурма на посаді відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента. Він став наступником Юлії Свириденко, яку у листопаді було призначено першою віцепрем’єркою - міністеркою економіки.

Серед пріоритетних завдань він назвав підготовку програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективност.

До призначення Шурма був гендиректором заводу "Запоріжсталь" (2012 - 2019), який входить до групи "Метінвест" РІната Ахметова.

Також новий заступник працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу ("Метінвест"), заступником директора металургійного дивізіону "Метінвест".

Був членом наглядової ради Маріупольського металургійного комбінату ("Метінвест"), головою наглядової ради заводу "Промет" (Болгарія, "Метінвест"), членом ради директорів "Метінвест-Траметал" (Італія).

Був головою Запорізької регіональної організації партії "Опозиційний блок".

У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Економічна правда